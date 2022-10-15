Певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", обратилась к украинцам, но нарвалась на реакцию от своей бывшей партнерши Славы Каминской.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - известная украинская певица, которая 15 лет была в группе "НеАнгелы" со Славой Каминской. Звездный коллектив распался, а чуть позже артистки устроили публичные разборки. Но после полномасштабного вторжения звезды замолчали. А после новой публикации Виктории не обошлось без высказывания Славы.

"Я горжусь и чувствую всеобъемлющую благодарность

Каждый день, но сегодня – особенно!

Защитники и защитницы, ваша сила ощущается каждую секунду нашей жизни. Традиция чествования украинской армии одна из важнейших для нас дат!!! Ваше мужество, ваш героизм, ваши победы и победы – я знаю точно, что благодаря им мы получим нашу, общую, долгожданную и неотвратимую Победу Добра над злом", - написала Виктория.

Слава сразу же отреагировала на публикации экс-партнерши.

"Та за что", - написала лаконично Каминская.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Этот пиксель – ассоциация с эрефией. У нас он совсем другой уже давно(", "Поздравление - это хорошо, но это не Вика писала. Вика, пиши сама, так, как чувствуешь. Будь собой. Зачем тебе такой официоз и пафос?", "Все будет Украина", "Слава нации – смерть врагам! Украина больше всего!!!", "Это праздник не только мужчин и женщин, которые служат, это праздник всех, кто любит и защищает свою Родину".

Напомним, Каминская и Смеюха из "НеАнгелов" впечатлили видом на обложке мужского глянца

А еще Politeka сообщала, что Смеюха из "НеАнгелов" прервала молчание в сети спустя несколько месяцев

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