Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой выступала на протяжении 15 лет. Но коллектив недавно развалился и после этого Смеюха занялась сольным творчеством. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами, но знаменитость уже более двух месяцев ничего не публиковала.

А теперь Виктория решила прервать молчание и опубликовала фотографию, где поделилась совместным снимком с фанаткой.

"Мечты точно сбываются. Я это точно знаю", - было написано под фото.

Стоит отметить, Смеюха, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сначала звезда ничего не писала, а в начале марта снаряд прилетел по ее квартире в Харькове.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" впервые за долгое время прервала молчание в сети

А еще Politeka сообщала, что Смеюха из "НеАнгелов" показала разруху, снаряд попал в квартиру ее родителей в Харькове

Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" срочно перенесла премьеру клипа, названа причина