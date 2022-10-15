Як пише Politeka.net , Слава Камінська – відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели", як і Вікторія Сміюха. Після 15 років група розпалася, після чого колишні солістки влаштували громадський конфлікт. І хоч після повномасштабного вторгнення зірок вистачило трохи, щоб не влаштовувати конфлікти, але вони, як можна побачити, не припинилися. Так, Слава у своєму Інстаграмі вирішила пожартувати з екс-колеги, опублікувавши її останнє фото.

"І не намагайся мене бути чи не бути", - написала Слава.

Остапчук теж не зміг пройти повз публікацію: "Поглянь на зірочки інзе Скай, знайди свою і не пускай".

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Ніколи не була прихильницею Вікі, але у Слави вже перебір", "Що відбувається", "Ви стежите за Вікою? Коментуєте її пости?", "А че це фото не дає Славці спокійно дихати?" Але мені здається, навіщо дивитися на інших, колишніх. Ти пішов далі, а вони в інший бік".

Нагадаємо, Камінська з-за кордону несподівано перейнялася темою мобілізації росіян .

Також Politeka повідомляла, що Камінська за кордоном розповіла, як хотіла стати утримачем.

А ще Politeka повідомляла, що Сміюха із "НеАнгелів" звернулася до українців, Камінська не витримала



