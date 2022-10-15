Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы", как и Виктория Смеюха. После 15 лет группа распалась, после чего бывшие солистки устроили публичный конфликт. И хоть после полномасштабного вторжения звезд хватило на немного, чтобы не устраивать конфликты, но они, как можно увидеть, не прекратились. Так, Слава в своем Инстаграм решила подшутить над экс-коллегой, опубликовав ее последнее фото.

"И не пытай мене быть или не быть", - написала Слава.

Остапчук тоже не смог пройти мимо публикации: "Взгляни на звездочки ин зе Скай, найди свою и не пускай".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Никогда не была поклонницей Вики, но у Славы уже перебор", "Что происходит", "Вы следите за Викой? комментируете её посты?", "А че это фото не дает Славке спокойно дышать?", "Может я чего не понимаю. Но мне кажется,зачем смотреть на других, бывших. Ты пошел дальше, а они в другую сторону".

Напомним, Каминская из-за границы неожиданно озаботилась темой мобилизации русских

Также Politeka сообщала, что Каминская за границей рассказала, как хотела стать содержанкой

А еще Politeka сообщала, что Смеюха из "НеАнгелов" обратилась к украинцам, Каминская не выдержала



