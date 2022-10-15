Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю та особистими кадрами. А цього разу Нікітюк поділилася фотографіями, де позувала у сукні з розрізом.
"Україна", - написала Леся і додала серце.
Фітнес-тренер Марина Боржемська, яка тренує Лесю, одразу відреагувала на публікацію: "Красуня".
Фанати, включаючи Лілію Подкопаєву та Володимира Ярославського з "Майстер Шеф", поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Леся дуже вас ціную і вашу точку зору", "Ти візуальний символ України!! А ми розплачуватимемося за те, що влаштували з нашого мовчання!", "Никитюк і Притула - ви найкращі!", "Чому така жінка як ви, ще незаміжня?".
Нагадаємо, Нікітюк у топіці показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.
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