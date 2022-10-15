Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится своим творчеством и личными кадрами. А в этот раз Никитюк поделилась фотографиями, где позировала в платье с разрезом.
"Украина", - написала Леся и добавила сердечко.
Фитнес-тренер Марина Боржемская, которая тренирует Лесю, сразу отреагировала на публикацию: "Красотка".
Фанаты, включая Лилию Подкопаеву и Владимира Ярославского из "Мастер Шеф", поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Леся очень вас ценю и вашу точку зрения", "Ты визуальный символ Украины!! А мы будем расплачиваться за то, что устроили с нашего молчания!", "Никитюк и Притула - вы лучшие!", "Почему такая женщина как вы, еще не замужем?".
Напомним, Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской
А еще Politeka сообщала, что Никитюк показала подросших красоток-племянниц с огромным "бюстом"
Также Politeka писала, что Никитюк появилась в прифронтовом городе и вызвала ажиотаж, фото