Телеведущая Леся Никитюк впечатлила видом на прогулке в платье с вырезом даже шеф-повара Владимира Ярославского из "Мастер-шеф"

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится своим творчеством и личными кадрами. А в этот раз Никитюк поделилась фотографиями, где позировала в платье с разрезом.

"Украина", - написала Леся и добавила сердечко.

Фитнес-тренер Марина Боржемская, которая тренирует Лесю, сразу отреагировала на публикацию: "Красотка".

Фанаты, включая Лилию Подкопаеву и Владимира Ярославского из "Мастер Шеф", поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Леся очень вас ценю и вашу точку зрения", "Ты визуальный символ Украины!! А мы будем расплачиваться за то, что устроили с нашего молчания!", "Никитюк и Притула - вы лучшие!", "Почему такая женщина как вы, еще не замужем?".

Напомним, Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской

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