Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля Леся организовала Прихисток для беженцев из зоны боевых действий. А недавно Никитюк сообщила о закрытии организации, ведь уже в нем такой необходимости нет. При этом Леся пообещала продолжить посещать некоторые семьи, которым необходима помощь.
Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Леся поделилась селфи, где похвасталась фигурой в топе.
"А тренировки с Мариной Боржемской стали такие... Что я еле выгребаю...", - написала звезда.
А до этого Леся записала шутку для ТикТок, повеселив украинцев. Никитюк решила рассказать, как можно познакомится с парнями в такое тяжелое время.
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"Слышишь, малой, что, может поедем к твоему генератору на подзарядку?", - написала Леся в видео.
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