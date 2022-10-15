Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – відома українська модель, яка є онукою легендарної співачки Софії Ротару. Соня вже довгий час живе у США, де здобуває освіту, а також робить перші кроки у модельній кар'єрі. Зірка навіть вдалося отримати контракт у Лос-Анджелі на літо, але до осені Соня повернулася до Нью-Йорка. Зірка вже встигла придбати і нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.

Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Євдокименко показала, як робить вправи на килимку, вражаючи працьовитістю.

"Доброго ранку", - написала Соня під публікацією.

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А до цього Соня поділилася зворушливими рядками у своєму блозі.
"Це твоя година, о Душа, твій вільний політ у безсловесне,
Геть від книг, від мистецтва, день стертий, урок пройдено,
Ти повністю розкриваєшся, мовчиш, споглядаєш, розмірковуєш про теми, які найбільше любиш,
Ніч, сон, смерть та зірки", - написала Євдокименко.

Нагадаємо, 21-річна внучка Софії Ротару показала, чим підкорила нареченого-мільйонера

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