Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная украинская модель, которая является внучкой легендарной певицы Софии Ротару. Соня уже долгое время живет в США, где получает образование, а также делает первые шаги в модельной карьере. Звезда даже удалось получить контракт в Лос-Анджеле на лето, но к осени Соня вернулась обратно в Нью-Йорк. Звезда уже успела обзавестись и женихом-миллионером, который попадал в список Форбс.
Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Евдокименко показала, как делает упражнения на коврике, впечатляя трудолюбием.
"Доброе утро", - написала Соня под публикацией.
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