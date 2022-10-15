Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная украинская модель, которая является внучкой легендарной певицы Софии Ротару. Соня уже долгое время живет в США, где получает образование, а также делает первые шаги в модельной карьере. Звезда даже удалось получить контракт в Лос-Анджеле на лето, но к осени Соня вернулась обратно в Нью-Йорк. Звезда уже успела обзавестись и женихом-миллионером, который попадал в список Форбс.

Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Евдокименко показала, как делает упражнения на коврике, впечатляя трудолюбием.

"Доброе утро", - написала Соня под публикацией.

А до этого Соня поделилась трогательными строками в своем блоге.

"Это твой час, о Душа, твой свободный полет в бессловесное,

Прочь от книг, прочь от искусства, день стерт, урок пройден,

Ты полностью раскрываешься, молчишь, созерцаешь, размышляешь о темах, которые любишь больше всего,



Ночь, сон, смерть и звезды", - написала Евдокименко.

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