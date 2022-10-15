Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє синів – старший Гліб та молодший Микита, якого Ганна народила у 2020 році. Зірка зізнавалася, що молодша дитина погано переносить війну, адже її лякають сирени. Саліванчук навіть поїхала була до Карпат з дітьми, щоб не чути їх.
Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Саліванчук вийшла в ефір посеред ночі, поскаржившись на безсоння.
"У мене безсоння", - написала Ганна у сторіс.
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"Завтра з ранку благодійна вечеря, я хотіла бути свіжою, виспаною, а в мене безсоння. Сьогодні багато читала, дивилася фільми, шукала відповідь, що таке щастя. І ось тепер не можу заснути. Лежу і думаю... Таке відчуття, що можна читати та розмірковувати...", - зізналася Ганна у своєму блозі.
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