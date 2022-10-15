Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое сыновей - старший Глеб и младший Никита, которого Анна родила в 2020 году. Звезда признавалась, что младший ребенок плохо переносит войну, ведь его пугают сирены. Саливанчук даже уехала была в Карпаты с детьми, чтобы не слышать их.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Саливанчук вышла в эфир посреди ночи, пожалувавшись на бессонницу.

"У меня бессонница", - написала Анна в сторис.

"Завтра с утра благотворительный ужин, я хотела быть свежей, выспаной, а у меня бессонница. Сегодня много читала, смотрела фильмы, искала ответ что такое счастье. И вот теперь не могу уснуть. Лежу и думаю... Такое ощущение, что можно читать и размышлять...", - призналась Анна в своем блоге.

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