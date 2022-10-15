Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про своє кохання, яке зустріла шість років тому.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска", де завдяки своїм образам завоював серця публіки. Зірка одружена з нотаріусом Христиною, з якою офіційно оформив відносини у 2020 році. Зараз у пари не найпростіший період і багато хто говорить про розлучення. На тлі чуток Крістіна вирішила поїхати на грецький острів відпочити і тепер ділиться в Інстаграм кадрами з нього.

"Десь років 6 тому я закохалася з першого погляду на цей острів", - написала Крістіна на першому сторіс.

"Я готова сюди повертатися та повертатися, я можу просто годинами дивитися на море, я обожнюю їх пляжі та атмосферу", - продовжила дружина Володимира.

"Цей острів або приймає тебе чи ні. Я чула дуже багато відгуків, що там нема що робити, що не зрозуміти цей острів, що там треба щодня їхати кудись на авто, чи ще щось. А для мене Міконос - це чистий кайф. І довкола там для мене супер-естетично", - зізналася Крістіна.

Нагадаємо, дружина Остапчука чесно зізналася, чи пішла на побачення до загадкового незнайомця.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука показала, як розкішно відпочила без чоловіка

Також Politeka писала, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення проговорилася про побачення