Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска", де завдяки своїм образам завоював серця публіки. Зірка одружена з нотаріусом Христиною, з якою офіційно оформив відносини у 2020 році. Зараз у пари не найпростіший період і багато хто говорить про розлучення. На тлі чуток Крістіна вирішила поїхати на грецький острів відпочити і тепер ділиться в Інстаграм кадрами з нього.
"Десь років 6 тому я закохалася з першого погляду на цей острів", - написала Крістіна на першому сторіс.
"Я готова сюди повертатися та повертатися, я можу просто годинами дивитися на море, я обожнюю їх пляжі та атмосферу", - продовжила дружина Володимира.
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"Цей острів або приймає тебе чи ні. Я чула дуже багато відгуків, що там нема що робити, що не зрозуміти цей острів, що там треба щодня їхати кудись на авто, чи ще щось. А для мене Міконос - це чистий кайф. І довкола там для мене супер-естетично", - зізналася Крістіна.
Нагадаємо, дружина Остапчука чесно зізналася, чи пішла на побачення до загадкового незнайомця.
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