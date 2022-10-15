Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о своей любви, которую встретила шесть лет назад.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска", где благодаря своим образам завоевал сердца публики. Звезда женат на нотариусе Кристине, с которой официально оформил отношения в 2020 году. Сейчас у пары не самый простой период и многие поговаривают о разводе. На фоне слухов Кристина решила отправится на греческий остров отдохнуть и теперь делится в Инстаграм кадрами из него.

"Где-то лет 6 назад я влюбилась с первого взгляда в этот остров", - написала Кристина на первом сторис.

"Я готова сюда возвращаться и возвращаться, я могу просто часами смотреть на море, я обожаю их пляжи и атмосферу", - продолжила жена Владимира.

"Этот остров или принимает тебя или нет. Я слышала очень много отзывов, что там нет что делать, что не понять этот остров, что там нужно каждый день ехать куда-то на авто, или еще что-то. А для меня Миконос - это чистый кайф. И вокруг там для меня супер-эстетически", - призналась Кристина.

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