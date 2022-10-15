Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который женат на нотариусе Кристине с 2020 года. В последнее время у пары не все хорошо и долгое время звездная чета не появляется вместе. А в этот раз Кристина показала, как провела время на острове, поделившись кадрами в своем блоге.

"Этой осенью со мной случился Mykonos! Это мой остров силы, поэтому несколько дней там – были мне очень необходимы!", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Кто понимает итальянский, поймет глубину и деликатность вашего состояния... Все, что происходит всегда к лучшему, только узнать об этом придется немного со временем. Кристина, вы красивая, мудрая, талантливая и харизматичная женщина, поэтому очень бы хотелось, чтобы у вас все было ок", "Как таких женщин можно терять? Самодостаточная умная, адекватная, искренняя, откровенная, красивая….".

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