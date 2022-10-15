Як повідомляє Politeka.net , популярна українська ведуча активно веде Інстаграм і нерідко вражає кадрами. Цього разу Леся показала атмосферне фото, зроблене на природі під час її вечірньої прогулянки.

Так, Нікітюк 14 жовтня розмістила в Instagram фото, на якому знята зі спини в сукні з вирізом на спині і високим розрізом. Ведуча впевнено позувала на тлі хмарного неба.

Фото віддала перевагу артистці не підписувати, проте шанувальники помітили багато різних деталей:

«Красуня 😍🇺🇦; Найкрасивіша 😍; Яка велична краса 😍Лесюня ти супер 💛; ви прекрасна!!😍; Ти візуальний символ України!; Чому така жінка як ви, ще незаміжня? Така краса 😍; Дуже гарна 😍🔥; Національний краєвид)😍😍; Боже, яка ви худа 😮 Але все одно Неймовірно Красива 🔥».

У перші дні війни Леся Нікітюк активно зайнялася волонтерською діяльністю. Телеведуча вирушила до рідного міста Хмельницького, де відкрила центр допомоги для переселенців. У своєму Інстаграмі зірка публікує кадри, де можна побачити, як вона працює на складі, допомагаючи постраждалим і військовим.

За цей час вона зробила багато знімків із українськими захисниками, якими похвалилася під постом із привітанням.

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

Також Politeka писала, що Нікітюк у топіку показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.

Як Politeka повідомляла, Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.