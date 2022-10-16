Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер - успішна українська співачка, блогерка і актриса, яка заради популярності виставляє в Інстаграм різні кадри. Цього разу дівчина вирішила похвалитися досягненням разом із українським співаком Позитивом, екс-солістом гурту "Час та Скло".

Вчора Ганна Трінчер разом із Позитивним випустили спеціальну композицію "Який ти козак", яку присвятили спеціально Дню українського козацтва, а також Дню захисників та захисниць України.

«Це ми з @positiff радіємо 12 000 кліпів у Tik Tok, 6 місцю в трендах YouTube, і 58 місцю в топ 100 Apple Music ❤️» - похвалилася Анна.

У мережі відреагували:

«Весь день ходжу і співаю її; Молодці; Вітаю 🔥; Клас. Вітаю ❤; Ми сила 🔥; Найкраща пісня 😍; Ми молодці 😍; вітаємо ❤️; Тільки так 🔥; Далі більше 🤩; Мої щирі вітання 😍 буде кліп?; Ви дуже круті. Пісня бомба❤️; Круто!); цікавий варіант».

"Який ти козак!" вже в мережі і буде піднімати вам настрій, а саме для цього було створено цей трек. Прем'єра нового треку «Який ти козак» присвячена Дню Українського козацтва та підтримує благодійну ініціативу мережі магазинів Аврора та фонду «Повернись Живим».

Цей трек є музичним супроводом акції, організованої для збирання 3 млн. грн. на дрони для ЗСУ» - раніше писала Ганна.

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