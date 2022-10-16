Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - успешная украинская певица, блогерка и актриса, которая ради популярность выставляет в Инстаграм самые разные кадры. В этот раз девушка решила похвастаться достижением вместе с украинским певцом Позитивом, экс-солистом группы "Время и Стекло".

Вчера Анна Тринчер вместе с Позитивым выпустили специальную композицию "Який ти козак", которую посвятили специально Дню украинского казачества, а также Дню защитников и защитниц Украины.

«Это мы с @positiff радуемся 12 000 клипов в Tik Tok, 6 месту в трендах YouTube, и 58 месту в топ 100 Apple Music ❤️» - похвасталась Анна.

В сети отреагировали:

«Весь день хожу и пою ее; Молодцы; Приветствую 🔥; Класс. Поздравляю❤; Мы сила🔥; Лучшая песня 😍; Мы молодцы😍; поздравляем ❤️; Только так 🔥; Дальше больше 🤩; Мои искренние поздравления 😍 будет клип?; Вы очень крутые. Песня бомба❤️; Круто!); интересный вариант».

«"Який ти козак!" уже в сети и будет поднимать вам настроение, а именно для этого был создан этот трек❤️. Премьера нового трека «Какой ты казак» посвящена Дню Украинского казачества и поддерживает благотворительную инициативу сети магазинов Аврора и фонда «Вернись Живым».

Этот трек является музыкальным сопровождением акции, организованной для сбора 3 млн. грн. на дроны для ВСУ» - ранее писала Анна.

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