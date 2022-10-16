"Холостяк" Олександр Топольський розповів про новий реліз шоу, який двічі переносили до цього.

Як пише Politeka.net , Олександр Топольський – відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Зйомки проекту завершено ще взимку, а проект мав вийти на екрани в березні. Але через війну відклали у довгу скриньку. А нещодавно стало відомо, що проект стартує наприкінці вересня, але в останній момент із "технічних" причин знову проект загорнули на тлі трагедії після чергових обстрілів окупантів. А у новій публікації в Інстаграм Олександр Топольський назвав нову дату релізу.

"Головний Холостяк країни на зв'язку

З нетерпінням чекаю початку цієї прекрасної історії та абсолютно нового етапу у своєму житті

Неймовірні емоції, незабутні почуття, глибина та пригоди – все це незабаром у новому сезоні головного проекту країни!

З 28 жовтня по п'ятницях о 19:00 зустрічаємось на телеканалі СТБ у шоу «Холостяк»!», - написав Топольський.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Це не фейк? Точна інформація", "Задурили нам голови", "Алексе, а харків'янки будуть?".

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський після біди у його рідному місті звернувся до українців

А ще Politeka повідомляла, що Решетник і "Холостяк" Топольський, що різко "постарілися", вразили зовнішнім виглядом .

Також Politeka писала, що Топольський після скасування прем'єри "Холостяка" поділився новим одкровенням .



