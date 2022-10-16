"Холостяк" Александр Топольский рассказал о новом релизе шоу, которое два раза переносили до этого.

Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Съемки проекта завершены были еще зимой, а проект должен был выйти на экраны в марте. Но из-за войны отклали в долгий ящик. А недавно стало известно, что проект стартует в конце сентября, но в последний момент по "техническим" причинам снова проект завернули на фоне трагедии после очередных обстрелов оккупантов. А в новой публикации в Инстаграм Александр Топольский назвал новую дату релиза.

"Главный Холостяк страны на связи

С нетерпением жду начала этой прекрасной истории и совершенно нового этапа в своей жизни

Невероятные эмоции, незабываемые чувства, глубина и приключения – все это скоро в новом сезоне главного проекта страны!

С 28 октября по пятницам в 19:00 встречаемся на телеканале СТБ в шоу «Холостяк»!", - написал Топольский.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Это не фейк? Точная информация", "Задурили нам головы", "Алекс, а харьковчанки будут?".

Напомним, "Холостяк" Топольский после беды в его родном городе обратился к украинцам

А еще Politeka сообщала, что резко "состарившиеся Решетник и "Холостяк" Топольский поразили внешним видом

Также Politeka писала, что Топольский после отмены премьеры "Холостяка" поделился новым откровением



