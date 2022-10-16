Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Съемки проекта завершены были еще зимой, а проект должен был выйти на экраны в марте. Но из-за войны отклали в долгий ящик. А недавно стало известно, что проект стартует в конце сентября, но в последний момент по "техническим" причинам снова проект завернули на фоне трагедии после очередных обстрелов оккупантов. А в новой публикации в Инстаграм Александр Топольский назвал новую дату релиза.
"Главный Холостяк страны на связи
С нетерпением жду начала этой прекрасной истории и совершенно нового этапа в своей жизни
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С 28 октября по пятницам в 19:00 встречаемся на телеканале СТБ в шоу «Холостяк»!", - написал Топольский.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Это не фейк? Точная информация", "Задурили нам головы", "Алекс, а харьковчанки будут?".
Напомним, "Холостяк" Топольский после беды в его родном городе обратился к украинцам
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