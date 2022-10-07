Григорий Решетник показал фото себя в компании нового "Холостяка" Алекса Топольского - оба были с седыми волосами и морщинами.

Как сообщает Politeka.net, премьера нового сезона романтического реалити "Холостяк" должна была состояться 30 сентября, но показ шоу отменили. Премьеру перенесли на октябрь, но точная дата пока неизвестна. Ведущий Холостяка Григорий Решетник опубликовал на своей странице в Instagram забавное фото в связи с этим решением.

В частности, он показал фото себя в компании нового "Холостяка" Алекса Топольского. На снимке они появилась в непривычном и даже шокирующем виде – оба "состарилась" буквально на глазах! Кроме сеточки возрастных морщин, изменения во внешности "выдавали" седые, но элегантно уложенные волосы.

Такими снимками он хотел пошутить над тем, что пока новый сезон шоу выйдет - он и "холостяк" успеют состариться.

"Вы же не забыли – скоро на Стб", - подписал фото Григорий Решетник.

"Состарившиеся" Григорий Решетник и Алекс Топольский поразили внешним видом пользователей сети, которые писали об этом в комментариях.

"Топчик. Такие хорошенькие дедушки)", "Холостяк на Санту похож, а Гриша на Святого Николая", "Гриииша... возраст тебе к лицу!", "Ох Григорий, умеете развеселить", "Вы случайно не брат Арестовича? 2-3 недели...", - писали в комментариях.

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