Як повідомляє Politeka.net, дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова вирушила на відпочинок без чоловіка та відвідала Ізраїль, щоб побачитися з родичами. Тепер вона активно показує у соціальній мережі, як проходять її будні та ділиться щасливими моментами.

«Коли твоя дитина щаслива, ти щаслива подвійно….❤️» - висловилася Катерина під атмосферними кадрами разом із малюком.

Зазначимо, дитині Катерини та Віктора трохи більше року, проте вони намагаються активно її розвивати та всіляко займаються з дитиною.

«Космос; Коли діти маленькі – це найбільше щастя 🙏❤; Це найголовніше 🙌; Коли він встиг так вирости?!! Який уже козак хороший ❤️ А ви щасливі і це головне!; Які красиві 👍; Чудові фото🥰; Такий дорослий 👍; Читала про Вашу родину будь-яку марення... Будьте щасливі! 😍; Ви дуже хороша 😍».

Зазначимо, що сам Віктор Павлик залишився в Україні - він не може залишати країну під час воєнного стану, крім того, він дає благодійні концерти і виступає перед військовими. Катерина Репяхова ж рада можливості трохи відволіктися від подій у рідній країні та провести час із синочком.

Вона зробила ефектні кадри на тлі моря, позуючи з немовлям, якого тримала на руках. Для прогулянки блогерка обрала коротенькі джинсові шортики, доповнивши їх світлим топом та білими кедами.

Нагадаємо, молода дружина Павлика похизувалась розвагами в Ізраїлі без чоловіка.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика вирішила на якийсь час розлучитися з чоловіком заради чергового відпочинку.

Як Politeka повідомляла, молода дружина Віктора Павлика похвалилася планами на відпустку.