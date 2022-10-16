Як повідомляє Politeka.net, дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова вирушила на відпочинок без чоловіка та відвідала Ізраїль, щоб побачитися з родичами. Тепер вона активно показує у соціальній мережі, як проходять її будні та ділиться щасливими моментами.
«Коли твоя дитина щаслива, ти щаслива подвійно….❤️» - висловилася Катерина під атмосферними кадрами разом із малюком.
Зазначимо, дитині Катерини та Віктора трохи більше року, проте вони намагаються активно її розвивати та всіляко займаються з дитиною.
«Космос; Коли діти маленькі – це найбільше щастя 🙏❤; Це найголовніше 🙌; Коли він встиг так вирости?!! Який уже козак хороший ❤️ А ви щасливі і це головне!; Які красиві 👍; Чудові фото🥰; Такий дорослий 👍; Читала про Вашу родину будь-яку марення... Будьте щасливі! 😍; Ви дуже хороша 😍».
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Масова стрілянина в військовій частині в Бєлгородській області: розкрито кількість жертв та деталі НП
У Білгородській області мобілізовані відкрили вогонь по своїм: багато "двохсотих", перші подробиці
"Прийшов німців бити": окупант зробив дивне зізнання про участь у війні
Софія Ротару перервала мовчання, звернувшись до українців: несподівані кадри
Зазначимо, що сам Віктор Павлик залишився в Україні - він не може залишати країну під час воєнного стану, крім того, він дає благодійні концерти і виступає перед військовими. Катерина Репяхова ж рада можливості трохи відволіктися від подій у рідній країні та провести час із синочком.
Вона зробила ефектні кадри на тлі моря, позуючи з немовлям, якого тримала на руках. Для прогулянки блогерка обрала коротенькі джинсові шортики, доповнивши їх світлим топом та білими кедами.
Нагадаємо, молода дружина Павлика похизувалась розвагами в Ізраїлі без чоловіка.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика вирішила на якийсь час розлучитися з чоловіком заради чергового відпочинку.
Як Politeka повідомляла, молода дружина Віктора Павлика похвалилася планами на відпустку.