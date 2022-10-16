Як пишете Politeka.net, Віктор Павлік - відомий український музикант, який у 2020 році одружився з блогеркою Катою Репяховою. У пари солідна різниця у віці – 29 років, але це не завадило стати щасливою родиною, і Катя вже народила сина Михайла. Але до Каті павлик був неодноразово одружений і має інших дітей. У своєму блозі Інстаграм Павлик вирішив показати 35-річну доньку Христину від другої дружини-узбечки.
"Провідав доньку та онука", - написав Павлик.
"Дочко старша від дружини?", - запитала фанатка.
"Так))) На 7 років", - відповів чесно Віктор.
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"А скільки у вас усіх діток і від скільки дружин, бо знаю тільки синів...", - поцікавилася ще одна фанатка.
Українці поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Класні, супер", "Красиві і донька і онук, нехай Господь благослови", "Така доросла".
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А ще Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика показала свою красуню-сестру, яка старша за неї на 13 років
Також Politeka повідомляла, що Юрій Горбунов похвалився розвагами з Віктором Павліком.