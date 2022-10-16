Как пишете Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который в 2020 году женился на блогерке Кате Репяховой. У пары солидная разница в возрасте - 29 лет, но это не помешало стать счастливой семьей и Катя уже родила сына Михаила. Но до Кати павлик был неоднократно женат и у него есть другие дети. В своем блоге Инстаграм Павлик решил показать 35-летнюю дочь Кристину от второй жены-узбечки.
"Проведал дочку и внука", - написал Павлик.
"Дочка старше от жены?", - спросила фанатка.
"Да))) На 7 лет", - ответил честно Виктор.
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"А сколько у вас всех деток и от скольки жен, ибо знаю только сыновей...", - поинтересовалась еще одна фанатка.
Украинцы поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Классные, супер", "Красивые и дочка и внук, пусть Господ благослови", "Такая взрослая".
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