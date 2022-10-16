Українська співачка Тіна Кароль, яка активно подорожує Америкою, виступає з підтримкою українців та дає багато інтерв'ю. На цей раз Тіна виступила на концерті у досить зухвалому образі, на що звернули увагу.

Цього разу Кароль у сукні з нескромними розрізами та декольте танцювала перед фанатами і збентежила досить сміливими випадами до самих фанатів.

"Слухайте альбом "Scandal" на всіх музичних майданчиках" - нагадали на Фантіні.

У мережі відповіли:

«Тіна Кароль просто Богиня; Розпусна Тіна Король; Моє улюблене відео з Гуд Зон ❤️😍Тіна ван лав; Досить сміливо».

Раніше Кароль написала вірш, у якому можна почути слова прокляття на адресу найлютішого ворога України.

У своїх рядках Тіна Кароль називає того, кому адресовано прокляття, помилкою природи та старим людожером, і попереджає його, що він не зможе прикритися Богом і врятувати себе.

«Ти – не Месія, і не місія веде тебе», - каже Тіна Кароль, посилаючи від імені Києва, «як мати міст та околиць усіх», материнське прокляття.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном.