Украинская певица Тина Кароль, которая активно путешествует по Америке, выступает с поддержкой украинцев и дает много интервью. В этот раз Тина выступила на концерте в довольно дерзком образе, на что обратили внимание.
В этот раз Кароль в платье с нескромными разрезами и декольте сплясала перед фанатами и засмущала довольно смелыми выпадами к самим фанатам.
«Слушайте альбом "Scandal" на всех музыкальных площадках» - напомнили на ФанТине.
В сети ответили:
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«Тина Кароль просто Богиня; Развратная Тина Король; Мое любимое видео с Гуд Зон ❤️😍Тина ван лав; Довольно смеленько».
Ранее Кароль написала стихотворение, в котором можно услышать слова проклятия в адрес злейшего врага Украины.
В своих строчках Тина Кароль называет того, кому адресовано проклятье, ошибкой природы и старым людоедом, и предупреждает его, что он не сможет прикрыться Богом и спасти себя.
«Ты – не Месия, и не мисия ведет тебя», - говорит Тина Кароль, посылая от имени Киева, «как мать городов и окрестностей всех», материнское проклятие.
Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.
Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.
Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.