Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя вкотре відповіла на закиди критиків про недоречність розважального шоу під час війни.

"Ми єдині в усьому! Пісня наше ДНК, ми співаємо в укриттях, ми співаємо коли добре і коли важко. Голос Країни зараз це те що ми робимо задля віри в наще майбутнє, майбутнє нашої перемоги. Утримайтеся від критики, що не на часі. Це наша робота, робота великої команди, яка працює задля продовження того, за що змагаються наші ЗСУ", — пише Осадча.

Ведуча також наголосила, що "Голос країни" буде виходити, попри спроби ворога змусити нас відмовитися від будь-яких радощів.

"Ми підтримуємо економіку, робочі місця, ворог хоче, щоб не було нічого, ми кажемо: - якого …я, не дочекаєтеся. Ми продовжуємо жити і працювати попри все. Дякую за ваше розуміння і чуйність. Ви і мене найкращі 🙏🏻❤️", — додала Катерина.

Шанувальники в коментарях здебільшого підтримали ведучу: "Катя, дякую Вам за вашу працю, за працю команди, дякую !!!💙💛", "Не вистачає капелюшка😍", "Молодці! Ми співоча нація і це наша зброя!", "Це точно. Так і ніяк інакше", "Життя продовжується❤️Дякую Вам, пані Катерино!", "Якщо Потап буде в журі, то ніколи це шоу дивитися не буду!!!".

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