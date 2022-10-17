Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя вкотре відповіла на закиди критиків про недоречність розважального шоу під час війни.
"Ми єдині в усьому! Пісня наше ДНК, ми співаємо в укриттях, ми співаємо коли добре і коли важко. Голос Країни зараз це те що ми робимо задля віри в наще майбутнє, майбутнє нашої перемоги. Утримайтеся від критики, що не на часі. Це наша робота, робота великої команди, яка працює задля продовження того, за що змагаються наші ЗСУ", — пише Осадча.
Ведуча також наголосила, що "Голос країни" буде виходити, попри спроби ворога змусити нас відмовитися від будь-яких радощів.
"Ми підтримуємо економіку, робочі місця, ворог хоче, щоб не було нічого, ми кажемо: - якого …я, не дочекаєтеся. Ми продовжуємо жити і працювати попри все. Дякую за ваше розуміння і чуйність. Ви і мене найкращі 🙏🏻❤️", — додала Катерина.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Війна для росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу: яких змін очікувати - відповідь РНБО
Масова стрілянина в військовій частині в Бєлгородській області: розкрито кількість жертв та деталі НП
Данилко вразив новим фото з мамою Сердючки без гриму та костюмів: "До цієї парочки..."
Виріс у прийомних батьків і йому не 70 років: відомий журналіст розповів, що може приховувати Путін
Шанувальники в коментарях здебільшого підтримали ведучу: "Катя, дякую Вам за вашу працю, за працю команди, дякую !!!💙💛", "Не вистачає капелюшка😍", "Молодці! Ми співоча нація і це наша зброя!", "Це точно. Так і ніяк інакше", "Життя продовжується❤️Дякую Вам, пані Катерино!", "Якщо Потап буде в журі, то ніколи це шоу дивитися не буду!!!".
Нагадаємо, Катерина Осадча помітила у Фінляндії натовпи росіян та розповіла, як їх відрізнити.
Як повідомляла Politeka, Катерина Осадча вразила рідкісними кадрами зі своїм 20-річним сином.
Також Politeka писала, Катерина Осадча засвітилася із відомим продюсером за кордоном, фото.