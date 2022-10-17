Як повідомляє Politeka.net, в ефірі дівчина, перебуваючи вдома, зізналася, що її дуже страшно.

«Зараз я перебуваю у місті Енергодар, Запорізька область. Я бачу, як місто вмирає. Щодня я думаю, що цей день може стати останнім. Щодня ми чуємо вибухи та розуміємо, що це відбувається на атомній електростанції. Мені дуже страшно за моїх батьків особливо. Це дуже страшно», – розповіла Паламар.

Додамо, під час сліпих прослуховувань, які відбулися ще до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Анастаїся виконала пісню Потапа та Насті Каменських "Чому".

При цьому дівчина настільки вразила тренерів, що заради неї змінили правила шоу.

В результаті Анастасія потрапила до команди Потапа, де після цього стало на одну людину більше, ніж треба. Є ймовірність, що на етапі "батлів" Паламар вона потрапить до складу тріо.

У коментарях до виступу Насті бажають удачі, пишуть, що голосуватимуть саме за неї та радять більше не виконувати пісні російською мовою.

Напомним, один из тренеров "Голосу країни" Святослав Вакарчук покинул шоу.

Також повідомлялося про родичів в окупованому Херсоні підопічного Наді Дорофєєвої.

Крім того, Politeka.net писала про артистів-зрадників, з якими листувався Потап.