Український співак Віктор Павлик опублікував фото, зроблені під час його зустрічі з єдиною дочкою та онуком.

Зазначимо, що Віктор Павлик має дочку і двох синів, один з яких Михайло, ще зовсім маленький.

Також Віктор Павлик мав сина Павла. У 2018-му році юнакові діагностували онкологічне захворювання. На жаль, врятувати хлопця не вдалося – він помер через два роки боротьби зі страшним захворюванням.

З мамою Павла Віктор Павлик розлучився через 25 років шлюбу. Так склалися обставини, що нову родину співак створив за кілька місяців до смерті сина.

Його новою дружиною є його концертний директор Катерина Репяхова. У червні 2021 року дівчина подарувала артисту сина Михайла. Нині вони перебувають за кордоном.

«Провідав доцю та онука», - повідомив Павлик, опублікувавши рідкісний знімок із дочкою Крістіною та її сином 2013 року народження.

Додамо, що артист також має онука від шлюбу старшого сина Олександра та його дружини Олесі – Давида. Він старший за молодшого онука співака на три роки.

У коментарях до сімейних знімків підписники зазначають, що Павлик має гарну доньку і що дівчина схожа на свого батька. Також деякі дивуються, що дочка артиста старша за його нову дружину.

"Люблю Павлика, молодець", "Дуже схожа на батька", "Дуже красиві", - пишуть у коментарях.

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