Зазначимо, що Віктор Павлик має дочку і двох синів, один з яких Михайло, ще зовсім маленький.
Також Віктор Павлик мав сина Павла. У 2018-му році юнакові діагностували онкологічне захворювання. На жаль, врятувати хлопця не вдалося – він помер через два роки боротьби зі страшним захворюванням.
З мамою Павла Віктор Павлик розлучився через 25 років шлюбу. Так склалися обставини, що нову родину співак створив за кілька місяців до смерті сина.
Його новою дружиною є його концертний директор Катерина Репяхова. У червні 2021 року дівчина подарувала артисту сина Михайла. Нині вони перебувають за кордоном.
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«Провідав доцю та онука», - повідомив Павлик, опублікувавши рідкісний знімок із дочкою Крістіною та її сином 2013 року народження.
Додамо, що артист також має онука від шлюбу старшого сина Олександра та його дружини Олесі – Давида. Він старший за молодшого онука співака на три роки.
У коментарях до сімейних знімків підписники зазначають, що Павлик має гарну доньку і що дівчина схожа на свого батька. Також деякі дивуються, що дочка артиста старша за його нову дружину.
"Люблю Павлика, молодець", "Дуже схожа на батька", "Дуже красиві", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, учасниця шоу "Голос країни" із команди Потапа опинилася в окупації.
Також повідомлялося, що син відомого російського музиканта отримав повістку.
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни зірвали ранковий ефір із Юрієм Горбуновим.