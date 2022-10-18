Зазначимо, що Віктор Павлик має дочку і двох синів, один з яких Михайло, ще зовсім маленький.

Також Віктор Павлик мав сина Павла. У 2018-му році юнакові діагностували онкологічне захворювання. На жаль, врятувати хлопця не вдалося – він помер через два роки боротьби зі страшним захворюванням.

З мамою Павла Віктор Павлик розлучився через 25 років шлюбу. Так склалися обставини, що нову родину співак створив за кілька місяців до смерті сина.

віктор павлик та Катерина Репяхова

Його новою дружиною є його концертний директор Катерина Репяхова. У червні 2021 року дівчина подарувала артисту сина Михайла. Нині вони перебувають за кордоном.

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«Провідав доцю та онука», - повідомив Павлик, опублікувавши рідкісний знімок із дочкою Крістіною та її сином 2013 року народження.

Додамо, що артист також має онука від шлюбу старшого сина Олександра та його дружини Олесі – Давида. Він старший за молодшого онука співака на три роки.

У коментарях до сімейних знімків підписники зазначають, що Павлик має гарну доньку і що дівчина схожа на свого батька. Також деякі дивуються, що дочка артиста старша за його нову дружину.

"Люблю Павлика, молодець", "Дуже схожа на батька", "Дуже красиві", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, учасниця шоу "Голос країни" із команди Потапа опинилася в окупації.

Також повідомлялося, що син відомого російського музиканта отримав повістку.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни зірвали ранковий ефір із Юрієм Горбуновим.