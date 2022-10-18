Украинский певец Виктор Павлик опубликовал фото, которые были сделаны во время его встречи с единственной дочерью и внуком.

Отметим, что у Виктора Павлика есть дочь и двое сыновей, один из которых Михаил, еще совсем маленький.

Также у Виктора Павлика был сын Павел. В 2018-м году юноше диагностировали онкологичческое заболевание. К сожалению, спасти молодого человека не удалось – он скончался через два года борьбы со страшным заболеванием.

С мамой Павла Виктор Павлик развелся через 25 лет брака. Так сложились обстоятельства, что новую семью певец создал всего за несколько месяцев до смерти сына.

Его новой женой является его же концертный директор Екатерина Репяхова. В июне 2021-года девушка подарила артисту сына Михаила. Сейчас они находятся за границей.

«Проведал дочечку и внука», - сообщил Павлик, опубликовав редкий снимок с дочерью Кристиной и ее сыном 2013-го года рождения.

Добавим, что у артиста также есть внук от брака старшего сына Александра и его жены Олеси – Давид. Он старше младшего внука певца на три года.

В комментариях к семейным снимкам подписчики отмечают, что у Павлика красивая дочь и что девушка похожа на своего отца. Также некоторые удивляются, что дочь артиста старше, чем его новая жена.

«Люблю Павлика, молодец», «Очень похожа на отца», «Очень красивые», - пишут в комментариях.

Напомним, участница шоу "Голос країни" из команды Потапа оказалась в оккупации.

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