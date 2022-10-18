Отметим, что у Виктора Павлика есть дочь и двое сыновей, один из которых Михаил, еще совсем маленький.

Также у Виктора Павлика был сын Павел. В 2018-м году юноше диагностировали онкологичческое заболевание. К сожалению, спасти молодого человека не удалось – он скончался через два года борьбы со страшным заболеванием.

С мамой Павла Виктор Павлик развелся через 25 лет брака. Так сложились обстоятельства, что новую семью певец создал всего за несколько месяцев до смерти сына.

виктор павлик и екатерина репяхова

Его новой женой является его же концертный директор Екатерина Репяхова. В июне 2021-года девушка подарила артисту сына Михаила. Сейчас они находятся за границей.

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«Проведал дочечку и внука», - сообщил Павлик, опубликовав редкий снимок с дочерью Кристиной и ее сыном 2013-го года рождения.

Добавим, что у артиста также есть внук от брака старшего сына Александра и его жены Олеси – Давид. Он старше младшего внука певца на три года.

В комментариях к семейным снимкам подписчики отмечают, что у Павлика красивая дочь и что девушка похожа на своего отца. Также некоторые удивляются, что дочь артиста старше, чем его новая жена.

«Люблю Павлика, молодец», «Очень похожа на отца», «Очень красивые», - пишут в комментариях.

Напомним, участница шоу "Голос країни" из команды Потапа оказалась в оккупации.

Также сообщалось, что сын известного российского музыканта получил повестку.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сорвали утренний эфир с Юрием Горбуновым.