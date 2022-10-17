Український актор, зірка серіалу "Впіймати Кайдаша" та "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, прокоментував, чому не пішов воювати на фронт. При цьому знаменитість сказав в інтерв'ю "24 каналу", що дуже хотів піти в тероборону.
З початком повномасштабної війни Тарас разом із екс-дружиною Тіною та племінниками поїхав до рідного міста Корсунь-Шевченківської Черкаської області. Там і хотів піти до ТРО, проте місцеві чоловіки повідомили, що захисників вистачає, і підмога їм не потрібна.
Тоді ж артист почав розмірковувати, чим може бути корисним і вирішив волонтерити.
"Оскільки я не маю військової кафедри, я не служив, почав використовувати свій медіапростір і популярність, почав волонтерити. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатися до людей, відповідати на їхні запити та потреби" – поділився Тарас Цимбалюк.
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Варто зазначити, що зараз Тарас Цимбалюк залишається у Києві, де бере активну участь у благодійних заходах, спрямованих на допомогу ЗСУ та людям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, що Цимбалюк з "Кріпосної" захопив новою фотосесією за мотивами легендарного фільму.
Як повідомляла Politeka, Цимбалюк із "Кріпосної" виступив проти примусової українізації та назвав причину.
Також Politeka писала, що Цимбалюк із "Кріпостної" у розстебнутій сорочці полоскотав нерви фанаток.