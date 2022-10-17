Украинский актер Тарас Цымбалюк хотел записаться в территориальную оборону, однако не вышло.

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк, прокомментировал, почему не пошел воевать на фронт. При этом знаменитость сказал в интервью для "24 канала", что очень хотел пойти в терроборону.



С началом полномасштабной войны Тарас вместе с экс-супругой Тиной и племянниками поехал в родной город Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Там и хотел пойти в ТрО, однако местные мужчины сообщили, что защитников хватает, и подмога им не нужна.

Тогда же артист начал размышлять, чем он может быть полезным и решил волонтерить.

"Поскольку у меня нет военной кафедры, я не служил, начал использовать свое медиапространство и популярность, начал волонтерить. У меня есть машина, джип, я начал что-то там вывозить, рекламировать, обращаться к людям, отвечать на их запросы и потребности", – поделился Тарас Цымбалюк.

Стоит отметить, что сейчас Тарас Цымбалюк остается в Киеве, где активно участвует в благотворительных мероприятиях, направленных на помощь ВСУ и людям, пострадавшим в результате полномасштабного вторжения.

Напомним, что Цымбалюк из "Крепостной" восхитил новой фотосессией по мотивам легендарного фильма.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Кріпосної" выступил против принудительной украинизации и назвал причину.

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" в расстегнутой рубашке пощекотал нервы фанаток.



