Переможець "Майстер Шеф" та кулінар Євген Клопотенко був вражений подією, але постарався взяти себе в руки.

Як повідомляє Politeka.net, вранці 17 жовтня росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Окупанти потрапили до одного з житлових будинків, люди опинилися під завалами. Тож зірки не стримують свого гніву. Свою реакцію залишив і переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко у Instagram.

Уранці 17 жовтня під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли столицю України. Шевченківський район Києва атакували іранськими дронами-камікадзе Відомо про п'ять ударів. Рятувальники виявили та дістали вже чотирьох загиблих українців, а також врятували 19 мешканців багатоповерхівки.

Як зазначив Євген Клопотенко, він був вражений тим, що сталося, але постарався взяти себе в руки, адже по-можливості потрібно працювати на благо України.

"Прокинувся, прожив новини, продовжив працювати на користь України... Тому що все буде Україна", - додав Євген Клопотенко.

Користувачі мережі під постом кулінара зазначили, що зробили також і не забули задонатити на ЗСУ: "Прочитала новини, пожертвувала на ЗСУ ще більше, ніж напередодні", "Так і живемо", "А інакше бути не може", "Кожен повинен робити все, що може", "І додам ще - обов'язково проклинати російських окупантів".

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.