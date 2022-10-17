Победитель "Мастер Шеф" и кулинар Евгений Клопотенко был поражен произошедшем, но постарался взять себя в руки.

Как сообщает Politeka.net, утром 17 октября россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Взрывы раздались в Шевченковском районе. Оккупанты попали в один из жилых домов, люди оказались под завалами. Так что звезды не сдерживают своего гнева. Свою реакцию оставил и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко в Instagram.

Утром 17 октября во время воздушной тревоги российские оккупанты обстреляли столицу Украины. Шевченковский район Киева атаковали иранскими дронами-камикадзе. Известно о пяти ударах. Спасатели обнаружили и достали уже четырех погибших украинцев, а также спасли 19 жителей многоэтажки.

Как отметил Евгений Клопотенко, он был поражен произошедшем, но постарался взять себя в руки, ведь по-возможности нужно работать на благо Украины.

"Проснулся, прожил новости, продолжил работать на пользу Украины... Потому что все будет Украина", - добавил Евгений Клопотенко.

Пользователи сети под постом кулинара отметили, что сделали также и не забыли задонатить на ВСУ: "Прочитала новости, пожертвовала на ВСУ ещё больше, чем накануне", "Так и живем", "А по-другому быть не может", "Каждый должен делать все, что может", "И добавлю еще - обязательно проклинать российских оккупантов".

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.