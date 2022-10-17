Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Нікітіна поділилася селфі, де позувала з кофтиною з відкритою спиною.

"…Не все залежить від нас… на жаль

У дитинстві я мріяла навчитися літати.

Але якби я була дитиною зараз, я б мріяла навчитися накривати Україну куполом від усіх гребаних ракет і дронів...", - написала Нікітіна.

Фанати поставили сотні лайків, включаючи Ірину Сопонару, та написали коментарі:

"Ну що за бомба-ракета", "Моя дитина хоче літати. Звідки це бажання?)", "Вогонь", "Сподіваюся, що все добре, і ви робите велику роботу для своєї країни. Я сподіваюся, що ми теж колись- небудь зустрінемося, молюся за Україну і за тебе, люба".

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