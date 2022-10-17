Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Никитина поделилась селфи, где позировала с кофточке с открытой спиной.

"…Не все зависит от нас… к сожалению

В детстве я мечтала научиться летать…

Но будь я ребенком сейчас, я бы мечтала научиться накрывать Украину куполом от всех гребаных ракет и дронов…", - написала Никитина.

Фанаты поставили сотни лайков, включая Ирину Сопонару, и написали комментарии:

"Ну что за бомба-ракета", "Мой ребенок хочет летать. Откуда это желание?)", "Огонь", "Надеюсь, что все хорошо, и вы делаете большую работу для своей страны. Я надеюсь, что мы тоже когда-нибудь встретимся, молюсь за Украину и за тебя, дорогая".

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