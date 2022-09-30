В этот раз на своей странице в Instagram звезда студии "Квартал 95" разместила эффектное фото, на котором продемонстрировала вертикальный шпагат. Рядом с ней позировал телеведущий Александр Педан, также попытавшийся закинуть ногу, но не очень удачно.
"Александр Педан, скучаешь по Мафии?! Я например очень 🥺😍 Вообще скучаю по тому ощущению положительных эмоций, которые не стыдно показать. Сейчас же, каждый раз 500 раз подумаешь перед тем как что-то говорить, постить или снимать… Вы тоже зависимы от мнения других людей?", - признается Никитина.
Поклонники в комментариях восхищаются красотой и гибкостью артистки, а также поддержали ее слова: "Ого, гимнасточка 😍", "Такое самое ощущение. И мысленно убеждаешь себя, что жить дальше, это нормально, и не должно быть стыдно, и радоваться тоже можно. Но все равно, рука не поднимается, что-то выложить веселое или хотя бы нейтральное о своей собственной жизни", "Такая красивая".
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Добавим, недавно Екатерина Никитина похвасталась, что впервые в жизни попробовала себя в качестве актрисы дубляжа и озвучила главного персонажа многосерийного мультфильма "Крошка Кро". Кроме того она впервые попробовала себя в роли футболистки, приняв участие в благотворительном матче, где сыграла с другими звездами и настоящими спортсменами.
Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.
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