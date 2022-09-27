Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Также знаменитость любит заниматься спортом и помогает украинцам освоить мастерство шпагата. А не так давно звезда занялась еще и освоением пилона, постоянно радуя своими эффектными танцами. Катя, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с россией и помогает собирать деньги на нужды защитников. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз звезда решила поговорить с украинцами.

"Вы встречаетесь с Трамбовецким?", - спросил фанат.

"А кто такой Трамбовецкий? Я давно за Валентина замуж вышла, вы забыли или что?", - написала Катя и поделилась фото, где она была в свадебном платье.

Скорее всего, звезда решила так пошутить, использовав фото из како-то своего выступления в "Квартале".

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