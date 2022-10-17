Співачка Софія Ротару розповіла про трагедію, поділившись у своєму блозі з українцями.

Як пише Politeka.net, Софія Ротару – легендарна українська співачка, яка минулого року отримала звання Національної легенди України. Відомість також підтримує інформаційний фронт, виступивши проти російських окупаційних військ. Але не обійшлося і без скандалів у родині Ротару, адже її син Руслан Євдокименко зі своїм сином Анатолієм спробували залишити Україну нелегально після початку повномасштабного вторгнення. Після цього родина отримала на свою адресу багато критики українців.

Не забуває Ротару і Інстаграм, де ділиться з фанатами не так часто чимось новеньким, але завжди важливим. А цього разу Софія вийшла у сторіс, вирішивши поділитись трагедією, яка сталася 17 жовтня, у понеділок.

"Київ. 17.10.2022", - лаконічно підписала фото Ротару і додала червоне розбите серце у вигляді смайлика.

Варто зазначити, що внаслідок обстрілу столиці 17 жовтня загинула молода пара. Загибла дівчина була на шостому місяці вагітності.

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