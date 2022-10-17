Певица София Ротару рассказала о трагедии, поделившись в своем блоге с украинцами.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица, которая в прошлом году получила звание Национальной легенды Украины. Знаменитость также поддерживает информационный фронт, выступив против российских оккупационных войск. Но не обошлось и без скандалов в семье Ротару, ведь ее сын Руслан Евдокименко со своим сыном Анатолием попытались покинуть нелегально Украину после начала полномасштабного вторжения. После этого семья получила в свой адрес много критики от украинцев.

Не забывает Ротару и об Инстаграм, где делится с фанатами не так часто чем-то новеньким, но всегда важным. А в этот раз София вышла в сторис, решив поделится трагедией, которая произошла 17 октября, в понедельник.

"Киев. 17.10.2022", - лаконично подписала фото Ротару и добавила красное разбитое сердечко в виде смайлика.

Стоит отметить, что в результате обстрелов столицы 17 октября погибла молодая пара. Погибшая девушка была на шестом месяце беременности.

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