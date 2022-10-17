Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала себе та розповіла, що для неї означає бути українцем.

Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка вирішила піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Дівчині вдалося перемогти на проекті, але пара не змогла збудувати стосунки після. Натомість Ульянова стала досить успішною блогеркою в Інстаграм і нещодавно зізналася, що єдиний дохід у неї – це блог, адже після початку повномасштабного вторгнення в неї інших робіт немає. А цього разу Даша вирішила розповісти у своєму блозі, що для неї означає бути українцем.

"Що означає бути українцем", - написала на асторіс зірка.

"Всім привіт, я не пам'ятаю, коли я побачила це в стороні, але бути українцем, це означає прокинутися о шостій ранку від обстрілів Києва, самого центру, не спати, потім поїхати все-таки на зустріч, робити те, що ти зазвичай робиш. І я не пам'ятаю, коли вже до цього звикли і зараз знову повітряна тривога, і ми нічого не можемо робити", - сказала Ульянова у своєму сторіс.

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