Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя и рассказала, что для нее значит быть украинцем.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая решила пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Девушке удалось победить на проекте, но пара не смогла построить отношения после. Зато Ульянова стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм и недавно призналась, что единственный доход у нее - это блог, ведь после начала полномасштабного вторжения у нее других работ нет. А в этот раз Даша решила рассказать в своем блоге, что для нее значит быть украинцем.

"Что значит быть украинцем", - написала на асторис звезда.

"Всем привет, я не помню, когда я увидела это в стори, но быть украинцем, это значит проснуться в шесть утра от обстрелов Киева, самого центра, не спать, потом поехать все таки на встречу, делать то что ты обычно делаешь. И я не помню, когда уже к этому привыкли и сейчас опять воздушная тревога и мы ничего не можем делать", - сказала Ульянова в своем сторис.

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