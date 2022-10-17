Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримав Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а днями поїхав до Нью-Йорку, США, де буде організована благодійна вечеря, гроші з якої підуть на допомогу Україні. Вже відомо, що на заході виступить співачка Тіна Кароль. Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Володимир показав, як готує для майбутньої благодійної вечері. Зірка стояв за столом, на якому стояли ваги, на яких лежали реберця.

"Борщ америка стайл", - були підписані кадри колегою Володимира Ярославського Ольгою Мартиновською. Відомо, що вона також займається підготовкою благодійного вечора, адже зіркові шефи люблять працювати у парі не лише на кухні, а й пишуть спільні книги.

Нагадаємо, Нікітюк у сукні з вирізом вразила навіть Ярославського з "Майстер Шеф"

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився рецептом, як приготувати справжній шедевр із качки.

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" після приїзду до Нью-Йорка хизувався стильним чином