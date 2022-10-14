Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который является судьей "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля занялся организацией благотворительных ужинов для сбора средств. А еще Ярославский начал писать книгу об украинской кухне вместе с коллегой Ольгой Мартыновской. Уже недавно Владимир отправился в Нью-Йорк, где также готовится к благотворительному вечеру, на который приглашена выступить Тина Кароль.
Не забывает Владимир и об Инстаграм. где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз во время прогулки Ярославский похвастался стильным образом.
Звезда шел в бейсболке и с закрученными усами, гуляя по мегаполису.
"А мне нравится", - написал Ярославский в сторис.
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До этого Владимир поделился публикацией о россиянах.
"Они желают нашей смерти. Мы желаем жить в мире. Мы объединились и 8 месяцев защищаем нашу землю, а они не могут понять - у них на пути зла нет будущего", - написал Ярославский.
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