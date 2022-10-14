Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" показал стильный образ во время прогулки по Нью-Йорку.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который является судьей "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля занялся организацией благотворительных ужинов для сбора средств. А еще Ярославский начал писать книгу об украинской кухне вместе с коллегой Ольгой Мартыновской. Уже недавно Владимир отправился в Нью-Йорк, где также готовится к благотворительному вечеру, на который приглашена выступить Тина Кароль.

Не забывает Владимир и об Инстаграм. где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз во время прогулки Ярославский похвастался стильным образом.

Звезда шел в бейсболке и с закрученными усами, гуляя по мегаполису.

"А мне нравится", - написал Ярославский в сторис.

До этого Владимир поделился публикацией о россиянах.

"Они желают нашей смерти. Мы желаем жить в мире. Мы объединились и 8 месяцев защищаем нашу землю, а они не могут понять - у них на пути зла нет будущего", - написал Ярославский.

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