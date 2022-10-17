Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а на днях уехал в Нью-Йорк, США, где будет организован благотворительный ужин, деньги из которого пойдут на помощь Украине. Уже известно, что на мероприятии выступит украинская певица Тина Кароль. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Владимир показал, как готовит для будущего благотворительного ужина. Звезда стоял за столом, на котором стояли весы, на которых лежали ребрышки.

"Борщ америка стайл", - были подписаны кадры коллегой Владимира Ярославского Ольгой Мартыновской. Известно, что она тоже занимается подготовкой благотворительного вечера, ведь звездные шефы любят работать в паре не только на кухне, но и пишут совместные книги.

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