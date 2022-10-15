На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как вкусно пожарить филе утки.

Во-первых, нужен острый нож, чтобы сделать поперечные разрезы на коже – но только надрезать кожу, не дорезая до мяса. Это делаем для того, чтобы лишний жир равномерно выжарился в процессе приготовления и мы получим хрустящую тонкую кожуру и равномерно прогретую мякоть. Отрезаем лишнюю толстую кожуру.

Далее на холодную сковороду кладем филе кожей вниз и ставим средний или даже чуть ниже среднего огня, доводим до румяной выжаренной корочки. По словам Ярославского, процесс у него занимает минут 6-7.

Затем обжариваем до румяности с другой стороны, на образовавшемся жире и это занимает меньше времени - 1,5-2 минуты, можно еще ложкой поливать утку горячим жиром. Затем судья "Мастер Шеф" откладывает филе в теплое место примерно на 10 мин, можно прямо в фольгу.

"Из сковороды немного убираю лишний жир, бросаю обрезки утки, моркови, сельдерея, лука, порезанные произвольно, поджариваю, добавляю немного тимьяна, зубок чеснока, соль, перец, далее красного сухого вина, выпариваю, добавляю кусочек сливочного масла и "затягиваю" им соус", - пишет Владимир.

Также можно добавлять и разные ягоды для вкуса. Готовый соус процеживаем через сито.

"Обжариваю еще раз филе на новой сковороде - здесь мы просто делаем свежую горячую корку, соль и перец можно добавлять на этом этапе. Время обжаривания до 1 минуты. И еще рекомендую добавлять в масло свежий розмарин, тимьян и битый чеснок для лучшего аромата", – добавил Ярославский.

Затем откладываем со сковородки филе, даем еще постоять минутку (чтобы равномерно распределились соки), разрезаем пополам и подаем, полив соусом.

"Прожарка в этом случае получится медиум (возможно medium rare, если грудка большая). Поэтому тренируйтесь и находите какая лучше по вашему вкусу, но не советую пережаривать - грудка становится сухой", - подчеркнул судья "Мастер Шеф".

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