Дженніфер Лопес у незвичному образі показала, як привернути увагу і без перуки.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес активно веде соціальні мережі та активно публікує нові кадри. Уривок одного з інтерв'ю одразу привернув увагу фанатів.

Дженніфер Лопес позувала без перуки і з короткими пухнастими кучерями, в досить скромному вбранні і без яскравого макіяжу. Особливо фанати змогли звернути увагу на незвичний стиль.

Це був перший фільм, який я продюсувала для Nuyorican Productions! Я дуже пишаюся цим. Ми пройшли довгий шлях... Чудова історія. Відмінний акторський склад. Чудова акторська гра. Дякую, що зібрали цей кліп» - висловилася Лопес.

У мережі відреагували:

«Це була дивовижна гра, яка не була визнана; вона так постаралася 💗; вона добре постаралася 😍; світова актриса 🔥; Я пам'ятаю, як вперше подивився це, саме тоді я закохався у ваші фільми @jlo; найкрасивіша королева осені 🙏; Відмінна музика 🔥».

Раніше разом із чоловіком Беном Аффлеком Лопес вперше з'явилася на публіці після весілля на показі Ralph Lauren весна 2023 року.

Артистка з'явилася у довгій чорній сукні у тонку смужку з глибоким v-подібним вирізом із колекції Ralph Lauren Pre-Fall цього року. Саме вбрання обійшлося артистці за 3290 доларів. Образ вона доповнила дизайнерськими туфлями від Christian Louboutin, також вона обрала клатч Terry Ellis, кольє Jacquie Aiche та оригінальний капелюх.

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