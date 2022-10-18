Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель та блогер, щодня показує нові образи, змінює стиль та намагається підтримувати популярність. Для цього Кім перед кожним заходом показує вибір досить сміливих образів і наголошує на формах.

Цього разу Кім, яка вирішила побути в образі небезпечної блондинки, похвалилася схудлою фігурою у білій сукні. Безліч каменів і блискіток зробили цибулю Кардаш'ян дуже незабутнім.

«Після шоу афтепаті ✨» – пише Кім під коротким роликом із демонстрацією фігури.

У Мережі відповіли з приводу зухвалого образу Кім: Це шоу-стоппер; Один з моїх улюблених луків ❤️; Вона просто значок; А після вечірки лобі готелю; Приголомшливо 😍❤️; Лінда 🔥; їй це потрібно взагалі? Навіщо так затягувати себе; Зрозуміло, заради чого вона худнула».

Однак не забуває модель про провокаційні кадри, які підтримують її популярність. На цей раз для зйомки вона вибрала досить незвичайну сукню чорного кольору з одних ременів.

"Коли я не змогла потрапити на шоу balenciaga, @demna надіслав шоу мені" - висловилася Кім.

Нагадаємо, "Вечір був особливим": Онуфрійчук із "Танців з зірками" у розкішній сукні вийшов у світ із чоловіком-мільйонером.

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