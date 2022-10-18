Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, каждый день показывает новые образы, меняет стиль и старается поддерживать популярность. Для этого Ким перед каждым мероприятием показывает выбор довольно смелых образов и делает акцент на формах.

В этот раз Ким, которая решила побыть в образе опасной блондинки, похвасталась похудевшей фигурой в белом платье. Множество камней и блесток сделали лук Кардашьян очень запоминающимся.

«После шоу афтепати ✨» - пишет Ким под коротким роликом с демонстрацией фигуры.

В Сети ответили по поводу дерзкого образа Ким: «Это шоу-стоппер; Один из моих любимых луков ❤️; Она просто икона; А после вечеринки лобби отеля; Потрясающе 😍❤️; Линда 🔥; ей это нужно вообще? Зачем же так затягивать себя; понятно, ради чего она худела».

Однако не забывает модель о провокационных кадрах, которые поддерживают ее популярность. В этот раз для съемки она выбрала довольно необычное платье черного цвета из одних ремней.

«Когда я не смогла попасть на шоу balenciaga, @demna прислал шоу мне» - высказалась Ким.

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