Лілія Ребрик показала, як проводить час із чоловіком-красенем, який є професійним танцюристом.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса та телеведуча, яка веде ранкове шоу. Зірка колись наважилася піти на "Танці зі зірками", де її партнером став Андрій Дикий. Пара мала непросте притирання на проекті, але все змінилося після шоу. Лілія травмувала свої очі та Андрій дбав про неї весь час реабілітації, після чого зірки одружилися і зараз виховують двох дітей – Поліну та Діану.

Не забуває Лілія про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка вирішила показати сімейне фото із чоловіком. Пара посміхаючись позують для selfie.

"І коханий Андрій Дикий. Цінуйте кожну мить", - написала Лілія у публікації.

А до того зірка записала звернення до українців.

"Це дуже особливий день цього року.

Як ніколи важливим.

Я хочу не просто подякувати всім захисникам і захисникам.

Я хочу попросити кожного та кожну з них:

Бережи себе.

Будь сталевим.

Будь для куль непробивним.

Будь для ворога – страхом.

І повернися. Повернися додому живим", - написала Лілія.

Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла, де тепер працює, та зачепила українців кадрами

А ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик звернулася до українців за допомогою, з'явився відеозвернення.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик зачепила українців новим зверненням та показала "знакове" фото



