Лилия Ребрик показала, как проводит время с мужем-красавцем, который является профессиональным танцором.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса и телеведущая, которая ведет утреннее шоу. Звезда когда-то решилась пойти на "Танці з зірками", где ее партнером стал Андрей Дикий. У пары были непростая притирка на проекте, но все изменилось после шоу. Лилия травмировала свои глаза и Андрей заботился о ней все время реабилитации, после чего звезды поженились и сейчас воспитывают двоих детей - Полину и Диану.

Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда решила показать семейное фото с мужем. Пара улыбалась, позируя для селфи.

"И любимый Андрей Дикий. Цените каждое мгновение", - написала Лилия в публикации.

А до этого звезда записала обращение к украинцам.

"Это очень особенный день в этом году.

Как никогда важен.

Я хочу не просто поблагодарить всех защитников и защитниц.

Я хочу попросить каждого и каждую из них:

Береги себя.

Будь стальным.

Будь для шаров непробиваемым.

Будь для врага – страхом.

И вернись. Вернись домой живым", - написала Лилия.

Напомним, Лилия Ребрик рассказала, где теперь работает, и зацепила украинцев кадрами

А еще Politeka сообщала, что Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик зацепила украинцев новым обращением и показала "знаковое" фото



