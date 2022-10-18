Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса и телеведущая, которая ведет утреннее шоу. Звезда когда-то решилась пойти на "Танці з зірками", где ее партнером стал Андрей Дикий. У пары были непростая притирка на проекте, но все изменилось после шоу. Лилия травмировала свои глаза и Андрей заботился о ней все время реабилитации, после чего звезды поженились и сейчас воспитывают двоих детей - Полину и Диану.
Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда решила показать семейное фото с мужем. Пара улыбалась, позируя для селфи.
"И любимый Андрей Дикий. Цените каждое мгновение", - написала Лилия в публикации.
А до этого звезда записала обращение к украинцам.
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"Это очень особенный день в этом году.
Как никогда важен.
Я хочу не просто поблагодарить всех защитников и защитниц.
Я хочу попросить каждого и каждую из них:
Береги себя.
Будь стальным.
Будь для шаров непробиваемым.
Будь для врага – страхом.
И вернись. Вернись домой живым", - написала Лилия.
Напомним, Лилия Ребрик рассказала, где теперь работает, и зацепила украинцев кадрами
А еще Politeka сообщала, что Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик зацепила украинцев новым обращением и показала "знаковое" фото